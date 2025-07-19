حجم التبادل التجاري بين إيران وأرمينيا يبلغ نحو مليار دولار أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السفير الإيراني لدى أرمينيا، مهدي سبحاني، على التلفزيون الرسمي للبلاد بأن حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وإيران بلغ نحو مليار دولار أمريكي.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها اللجنة الإحصائية الأرمينية "أرمستات"، بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد مع إيران 737.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2023. كما بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 278.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي. صرح سبحاني في وقت سابق من هذا العام أن طهران تخطط لزيادة هذا الرقم إلى مليار دولار بحلول عام 2025.

وصرح السفير الإيراني لدى أرمينيا: "في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، زار 276 ألف مواطن أرميني إيران لأسباب مختلفة، كما دخل 176 ألف سائح إيراني أرمينيا خلال الفترة نفسها". وأضاف: "هذه عملية طبيعية. ففي الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، ارتفع عدد السياح الإيرانيين في أرمينيا بنسبة 20% مقارنة بعام 2023".

ووفقًا للجنة السياحة الأرمينية، من بين 691.9 ألف سائح زاروا أرمينيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، كان 8% منهم من إيران، وهي النسبة الأعلى بعد روسيا (37%) وجورجيا (15%).

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