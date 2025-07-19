لا دليل على وجود عمل تخريبي في مصفاة آبادان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد اندلاع الحريق في الوحدة 70 من مصفاة آبادان، هرعت على الفور فرق العمليات والإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، وبدأت عملية السيطرة على النيران، وتم تسخير جميع الطاقات للسيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن.

وأفادت إدارة العلاقات العامة في شركة تكرير النفط في آبادان أنه بفضل جهود رجال الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق في الوحدة 70 من مصفاة عبادان بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن.

ولم تُرصد حتى الآن أي أدلة على أعمال تخريب أو تدخل بشري. وللأسف، أسفر هذا الحادث عن وفاة أحد موظفي مصفاة عبادان الكرام.

إنتاج المصفاة مستقر ومتواصل، مستفيدًا من الطاقة الاحتياطية للوحدات الأخرى. وبناءً على التحقيقات الفنية الأولية، يُعزى سبب الحريق إلى تسرب في إحدى مضخات الوحدة 70.

ولا يزال حجم الحادث وأسبابه قيد المتابعة الدقيقة، وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا.

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