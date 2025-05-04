أول رادار طيران محلي الصنع في إيران يجهز للتشغيل في مطار أبادان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، استعدادها لافتتاح وتشغيل مشروع موقع رادار MSSR-Mod S (نظام رادار المراقبة العسكرية) المحلي والمعرفي بالكامل في مطار أبادان الدولي.

ويعد هذا المشروع الوطني ثمرة تعاون مشترك بين المتخصصين من المديرية العامة للاتصالات والملاحة الجوية في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، وهو قادر على تغطية الرحلات الداخلية والعبور المدني ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 450 كيلومترًا ويلعب دورًا مهمًا في دعم شبكة الرادار في جنوب غرب البلاد.

واستغرق إنشاء هذا المشروع أقل من ستة أشهر منذ إنشائه وكان جاهزًا للتشغيل منذ فبراير 2025مـ.

وأصبحت معلومات هذا الرادار متاحة الآن وسوف تدخل مرحلة التشغيل بعد إجراء فحص الطيران والتأكد من صحة أدائه من قبل طائرة Flight Check والحصول على الإذن الرسمي من منظمة الطيران المدني.

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