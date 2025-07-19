تغير موقف الولايات المتحدة تجاه أكراد سوريا؛ و"قسد" تُعلق آمالها على الصهاينة

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: تشير المواقف الأخيرة لبعض الشخصيات البارزة في فريق دونالد ترامب إلى نوع من التنسيق بين واشنطن وأنقرة ودمشق، مما قد يُصعّب الأمور على الميليشيات الكردية السورية في الأشهر المقبلة. يتضح الآن جليًا أن الجماعات الكردية في سوريا، وللمرة الألف في السنوات الأخيرة، قد شعرت بالإحباط وخيبة الأمل من الدعم الأمريكي، لأن الاتفاقيات السياسية والأمنية الأخيرة بين الولايات المتحدة وسوريا وتركيا ستمنع الأكراد من تكوين كيان سياسي. هذا في حين أن الولايات المتحدة وتركيا كانتا على خلافات حادة سابقًا حول هذه القضية، وكان الأكراد يأملون، بدعم من واشنطن، في الحفاظ على الكيان غير الشرعي المعروف باسم "وحدات الحكم الذاتي"، لكنهم الآن مُجبرون على تسليم جميع حقول النفط تدريجيًا إلى الحكومة المركزية، وكذلك تسليم السيطرة على المناطق الكردية إلى دمشق.

في الأيام القليلة الماضية، نُشرت عدة مقابلات مع توم باراك، المبعوث الخاص لترامب إلى سوريا، أثارت قلق قادة الميليشيات الكردية السورية. وقد صرّح باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي في أنقرة، صراحةً بأن السبيل الوحيد للميليشيات الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني هو دمج جميع قواتها في الجيش السوري وتجنب التجاوزات.

كما أشار توم باراك، رجل الأعمال والصديق القديم لترامب، إلى أن خيارات مثل الفيدرالية والحكم الذاتي، من وجهة النظر الأمريكية، غير مناسبة لسوريا، وأنه ينبغي على الأكراد في ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" ألا يتأخروا أكثر في تنفيذ الاتفاق الموقع مع دمشق. وأشار محللون أتراك في الأيام الأخيرة إلى أن باراك، في مكالمة هاتفية مع مظلوم عبدي، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، طلب منه التحرك للانضمام إلى دمشق في أقرب وقت ممكن.

انحياز الأكراد الواضح للسويداء

هيّأت هجمات الكيان الصهيوني على سوريا الظروف للميليشيات الكردية السورية، التي فقدت الامل من الدعم الأمريكي، لتسعى الآن للحصول على دعم الكيان الصهيوني. وقد دفع هذا الوضع السياسيين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستاني إلى رفض الانضمام إلى ممثلي الأحزاب الأخرى الحاضرين في البرلمان التركي عند إدانة هجمات الكيان الصهيوني على دمشق، مُظهرين، في نظرهم، أن أفعال الكيان الصهيوني لا تستحق الإدانة. وفي هذا الصدد، تُعبّر نبرة الأخبار الصادرة عن إحدى وسائل الإعلام الرسمية التابعة لمنظمات حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا عن كل شيء. فقد كتبت وكالة أنباء هاوار في تقرير ميداني عن أحداث السويداء: "تستمر هجمات قوات الحكومة السورية الانتقالية على أهالي السويداء، كما استهدف الجيش الإسرائيلي عدة قواعد عسكرية في هذه الأثناء. وقد أرسلت دمشق بعض العناصر المسلحة إلى السويداء لمهاجمة الأهالي".

ونقلت هذه الوكالة، التابعة للوحدات الكردية المستقلة غير الشرعية في شمال سوريا، عن إياد الخطيب، المتحدث باسم حزب المستقبل السوري، قوله: "لجميع الشرائح الاجتماعية في سوريا الحق في صياغة سياساتها بما يتوافق مع مصالحها الثقافية، وإعادة بناء المجتمع من خلال إنشاء أنظمتها الإدارية والقضائية الخاصة. وإذا ما أُنشئ نظام لامركزي، فستستعيد سوريا دورها في المنطقة والعالم".

يُظهر هذا الاقتباس أن أحداث السويداء وهجمات الكيان الصهيوني على سوريا بذريعة دعم الدروز قد منحت الأكراد أملاً جديداً للحديث عن إقامة هيكل سياسي تنفيذي لامركزي، وهو ما يُسمى بالعربية "اللامركزية"، ولا يُشبه وظائف الدولة الواحدة وسيادتها.

ردّ شخصيتين سياسيتين كرديتين سوريتين على الولايات المتحدة

بعد نشر تصريحات توم باراك حول حدود وقيود المشاركة الكردية في الهيكل السياسي المستقبلي لسوريا، أشار مظلوم عبدي، قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إليه وإلى أفعاله، قائلاً: "نحن من حاربنا الإرهاب في سوريا. قبل مجيئكم إلى المنطقة، كنا هنا ودافعنا عن هذه الأرض. الآن لسنا مستعدين للعودة إلى وضعنا السابق".

بالإضافة إلى مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، صرّح صالح مسلم، وهو قيادي كردي سوري آخر والمتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، في مقابلة مع قناة STERK TV التلفزيونية: "لم يُدلِ توم باراك، الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، بتصريحات كهذه إلا لإرضاء تركيا. لقد عقدنا اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية في الأيام الأخيرة. انطباعنا هو أن كلام توم باراك حول عدم وجود مكان للأكراد في الهيكل السياسي السوري وضرورة دمجهم ببساطة في جيش دمشق الموحد ربما لا يعكس تمامًا السياسة الرسمية لواشنطن، بل هي سياسة تُشكّلها بعض المؤسسات. لا بد لي من القول إن تصريحاته أثارت استياءنا وانزعاجنا، ولكن بعد عودته إلى واشنطن من دمشق وأنقرة، غيّر نبرته وأقرّ بأن دمج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) في جيش دمشق مسألة معقدة". تكمن تعقيدات نية الزعيم الكردي السوري في رغبة الولايات المتحدة في دمج ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، التي يُقدر عددها بين 70 ألفًا و100 ألف عنصر، بشكل كامل في الجيش السوري، على أن يكون تقسيم هذه القوات ونشرها مسؤولية القادة والمسؤولين الحكوميين. لكن الأكراد يريدون دمج ميليشياتهم في الجيش السوري كفرقة واحدة تحت قيادتهم. وتبريرًا لهذه المسألة، قال صالح مسلم: "ليس لدينا أي مشكلة في الدمج، ولكن من بين القوات الموجودة حاليًا في دمشق، توجد أيضًا جماعات جهادية ومتطرفة سابقة من داعش. لقد حاربناهم لسنوات. كيف لنا أن نقف معهم صفًا واحدًا؟

وقالت إلهام أحمد، مسؤولة كردية سورية أخرى: "قد تعتقد الولايات المتحدة وغيرها أن سوريا المركزية ستكون أقوى، لكننا نعتقد عكس ذلك. سوريا متنوعة عرقيًا ودينيًا. النموذج اللامركزي الذي تشارك فيه جميع المجموعات في الحكم والدفاع هو السبيل الوحيد لبناء سوريا قوية. النهج الحالي يحمل في طياته خطر وصول جهاديين مثل الجولاني إلى السلطة، ممن يتبنون آراءً متطرفة ويعادون المسيحيين والعلويين والدروز والأكراد. يسعى الجولاني فقط إلى إرضاء قوى خارجية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبعض الدول العربية. هذا النهج لا يمكن أن يبني سوريا مستقرة."

أظهرت التطورات الأخيرة أن هجمات الكيان الصهيوني قد فجرت مرة أخرى سيناريو احتلال متزامن لجزء من سوريا وتقطيع أوصال أجزاء أخرى، ويسعى الأكراد بقيادة أوجلان أيضًا إلى استغلال هذا الوضع.

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