اندلاع حريق في وحدة سكنية بطهران يُسفر عن وفاة امرأة واصابة 3 اشخاص اخرين

وفي حديثه لوكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم إدارة إطفاء بلدية طهران، حول حريق مبنى في شارع وحدت إسلامي: "وقع الحادث الليلة الماضية في مبنى مكون من 5 طوابق و10 وحدات سكنية في شارع فروزش-وحدت إسلامي.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء من 3 مراكز إطفاء وصلت إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن، وقال: "اندلع الحريق في وحدة سكنية بالطابق الثالث، وكان طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بالقرب من السطح، وامرأة تبلغ من العمر 38 عامًا في الطابق السفلي، في حالة حرجة، وتعانيان من استنشاق الدخان".

وأوضح ملكي أن أسباب الحادث قيد التحقيق، مضيفاً: "بالإضافة إلى إخماد الحريق، أجرت فرق الإطفاء عمليات بحث وإنقاذ، لكن للأسف، فقدت امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً حياتها بسبب استنشاقها الدخان الشديد في قاعة الدرج، كما أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، وتم نقلهم بواسطة خدمات الطوارئ إلى أقرب مركز طبي".

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