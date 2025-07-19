الجمارك الإيرانية: قيمة الصادرات غير النفطية تتجاوز الـ 11 مليار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك الوطنية، بأن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (الإيراني)، 34 مليونا و347 ألف طن، بقيمة 11 مليارا و 655 مليون دولار، بينما بلغ حجم الواردات 9 ملايين و13 ألف طن، بقيمة 13 مليارا و 29 مليون دولار.

وبحسب ما ورد في هذا التقرير، فإن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة من إيران، بحجم يتجاوز ۳ مليارات و۵۱۱ مليون دولار، ما يمثل ۳۰.۱۲٪ من إجمالي قيمة الصادرات، تلاها العراق بمليار و۹۰۵ ملايين دولار (۱۶.۳۴٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة بمليار و۵۹۲ مليون دولار (۱۳.۶۶٪)، وتركيا بـ۹۳۷ مليون دولار (۸.۰۴٪)، وأفغانستان بـ۵۱۰ ملايين دولار (٤.۳۸٪) من إجمالي قيمة الصادرات الايرانية في غضون الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.