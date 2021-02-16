تجارة البلاد بلغت 6.7 مليار دولار في شهر يناير

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجمارك الايرانية ان المتحدث باسم الجمارك الايرانية "روح الله لطيفي" قال ان سجل ايران التجاري في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 122 مليونا و 790 ألف طن من البضائع بقيمة 58 مليارا و 702 مليون دولار، وبلغ نصيب الصادرات منه 94 مليونا و 541 ألف طن بقيمة 28 مليارا و 63 مليون دولار وبلغت حصة الواردات 28 مليونا و 249 ألف طن بضائع بقيمة 30 مليارا و 639 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالسجل التجاري في الشهر الماضي قال: ان سجل التجارة الخارجية بلغ 6 مليارات و 732 مليون دولار في شهر يناير المنصرم، والذي بلغت حصة الصادرات منه 2 مليار و 951 مليون دولار وحصة الواردات 3 مليارات و 781 مليون دولار.

وحول وجهات تصدير البلاد في يناير أوضح المتحدث باسم الجمارك: ان وجهات الصادرات الايرانية شملت اولا الصين 2.152 ألف طن بقيمة 827 مليون دولار، والعراق 1501 ألف طن بقيمة 467 مليون دولار، والإمارات 1.361 ألف طن بقيمة 440 مليون دولار، وتركيا 382 ألف طن بقيمة 195 مليون دولار. وأفغانستان بـ 569 ألف طن بقيمة 188 مليون دولار، وهي الوجهات الخمس الأولى لصادرات ايران حيث استحوذت على 64٪ من الوزن الإجمالي و 71.7٪ من قيمة الصادرات في شهر يناير.

/انتهى/