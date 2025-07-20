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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٤١ م

إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على بدء المحادثات النووية

إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على بدء المحادثات النووية

اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترويكا الأوروبية على استئناف المفاوضات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة تسنيم أن طهران اتفقت مع الترويكا الأوروبية، على إجراء محادثات بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقال: "تم الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المناقشات جارية حول موعد ومكان المحادثات، ولم يتم تحديد البلد الذي ستُعقد فيه المحادثات القادمة".

وفي وقت سابق،صرحت وكالة تسنيم أن إيران تدرس طلبًا من الترويكا الأوروبية لاستئناف المحادثات بشأن القضية النووية ورفع العقوبات.

ووفقًا لوكالة تسنيم، من المقرر أن تُعقد المحادثات على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والترويكا الاوروبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960769

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