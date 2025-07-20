مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يلعن تدهور حالة نتنياهو الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب نتنياهو عن تدهور حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصحية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أصيب بالمرض بعد تناوله طعامًا فاسدًا، مما أدى إلى التهاب معوي.

ووفقًا للتقرير، أظهرت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن طعام فاسد.

وبعد إجراء المزيد من الفحوصات، تبين أن حالته مستقرة، ويتلقى حاليًا العلاج بالسوائل الوريدية بسبب الجفاف الناجم عن المرض.

وبناءً على تعليمات الأطباء، سيبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله للأيام الثلاثة المقبلة.

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