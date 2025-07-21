هجمات صهيونية تستهدف ساحل الحديدة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت قناة الميادين نقلا عن وسائل إعلام عبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات في أنحاء اليمن، ونفذ هجمات على قطاع الساحل الغربي في اليمن، بما فيها منطقة الحديدة.

وأشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى أن الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي لم يصدر إنذاراً باللغة العربية بالإخلاء للمرة الأولى.

وأضافت: "كان هناك فقط تلميح للموضوع (في إشارة الى أنهم حذروا بشأن الهجوم قبل دقائق)".

ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي الـ12 على اليمن منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على اليمن.

وكانت القوات الجوية اليمنية قد تصدت بفاعلية لعدوان إسرائيلي على اليمن في السابع من تموز الجاري، استهدف موانئ في الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ووفق مصادر عسكرية للميادين، فقد أفشلت الدفاعات الجوية اليمنية جزءاً كبيراً من الهجوم، بعد إطلاق الموجة الأولى من صواريخ أرض–جو، ما أجبر 10 طائرات إسرائيلية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ أي عمليات.

/انتهى/