رئيس الجمهورية يدشن وحدة جديدة تعمل بالغاز بقدرة 183 ميجاوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تدشین الوحدة الجديدة التي تعمل بالغاز بقدرة 183 ميجاوات في محطة الكهرباء كما كان مخططا له في أقل من خمسة أشهر وهو ما يعتبر رقما قياسيا في تنفيذ مشاريع التطوير، بهدف تعويض الخلل في الطاقة الكهربائية.

تم الإعلان عن أن قيمة الاستثمار في الوحدة الثالثة للقسم الغازي بمحطة "نكا" للطاقة، بقوة 183 ميجاوات، بلغت 24.35 مليار تومان.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن محطة "نكا" للطاقة، فإن تشغيل هذه الوحدة التي تعمل بالغاز أدى إلى خلق فرص عمل غير مباشرة لـ 1000 شخص وتوظيف مباشر لـ 200 شخص.

وقال مسؤولون في محطة "نكا" للطاقة، إن افتتاح هذه الوحدة التي تعمل بالغاز وفر الكهرباء لـ 100 ألف أسرة وجزءًا من الكهرباء التي تحتاجها صناعة مازندران.

وأعلن المسؤولون التنفيذيون لخطة التطوير هذه أن 95% من مرافق ومعدات وحدة الغاز الجديدة تم تصنيعها وإنتاجها محليا، مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في النقد الأجنبي.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج الكهرباء المستدامة وتعويض النقص في الطاقة في مازندران والمحافظات المجاورة وتوفير الكهرباء التي تحتاجها الصناعات المختلفة وخلق فرص العمل والاستفادة من قدرات والمعرفة الفنية للمهندسين والبنائين والمقاولين المحليين وزيادة معدل إنتاج الكهرباء في محطة نيكا للطاقة من خلال الاستفادة من القدرات الجديدة.

وتعد محطة الطاقة الكهربائية "الشهيد سليمي نكا"، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2214 ميجاوات، واحدة من أكبر محطات الطاقة في البلاد وقادرة على توفير أكثر من أربعة في المائة من كهرباء البلاد.

وتلعب محطة الطاقة الكهربائية الشهيد سليمي "نكا"، التي تضم أربع وحدات بخارية بقدرة 440 ميغاواط لكل منها ووحدتين غازيتين بقدرة 137.6 ميغاواط لكل منهما ووحدة بخارية بالدورة المركبة بقدرة 160 ميغاواط، دوراً فعالاً في استقرار شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد من خلال توفير أكثر من أربعة في المائة من كهرباء البلاد.

وتوجه وزير الطاقة اليوم الاثنين إلى محافظة مازندران للتدشین من عدة مشاريع في قطاعي المياه والكهرباء بميزانية إجمالية قدرها 240.350 مليار ريال.

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