الوفد البرلماني الإيراني يلتقي إمام جمعة النجف الاشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن إبراهيم رضائي لقاء الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع حجة الإسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبانجي، إمام جمعة النجف الأشرف.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "هنأ إمام جمعة النجف في البداية بانتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعركة الأخيرة، واعتبرها ثمرة فضل إلهي".

وأضاف: "أكد حجة الإسلام والمسلمين قباني على كلام الإمام الراحل، وأكد أن أمريكا لا يمكن أن ترتكب أي حماقة. كما أكد على دور المرجعية الشيعية وولاية الفقيه في الحرب الأخيرة، وقال إن حرب الاثني عشر يومًا أدت إلى تحول في الحوزات العلمية وتوجهها نحو الثورة الإسلامية".

وتابع ممثل أهالي دشتستان في المجلس الثاني عشر: وفي الختام، أشار إمام جمعة النجف إلى ملحمة مسيرة الأربعين وهذه المراسم العظيمة، وتحدث عن الاستعداد لاستضافة زوار أربعين الحسين، وخاصة الزوار الإيرانيين.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الوفد الإيراني قدم أيضًا تقريرًا عن آخر تطورات وتفاصيل معركة وانتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب الاثني عشر يومًا مع الكيان الصهيوني.