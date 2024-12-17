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١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٠٢ م

العراق لن يستطيع التعامل مع النظام السوري لكونه مصنف إرهابيا...وإعدام الجولاني مازال قائما في العراق

العراق لن يستطيع التعامل مع النظام السوري لكونه مصنف إرهابيا...وإعدام الجولاني مازال قائما في العراق

اكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي ان الاحكام التي اصدرها القضاء العراقي بحق الارهابي ابو محمد الجولاني لن تسقط حتى وان كانت هناك رؤية دولية برفع العقوبات عنه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المراقب السياسي العراقي هيثم الخزعلي،قال: إن الحكومة لن تستطيع التعامل مع النظام السوري الجديد لكون هيئة تحرير الشام وابو محمد الجولاني مازالا ضمن قائمة الارهاب لحد الان وان الحكومة العراقية ملتزمة بالتصنيفات الدولية.

واضاف أن ان الاحكام التي اصدرها القضاء العراقي بحق الارهابي ابو محمد الجولاني لن تسقط حتى وان كانت هناك رؤية دولية برفع العقوبات عنه.

يذكر ان القضاء العراقي اصدر حكما بالاعدام غيابيا بحق ابو محمد الجولاني بتهمة الارهاب وقتل العراقيين ولازال مطلوب للقضاء العراقي .

/انتهى/

رمز الخبر 1951938
شیرین سماره

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