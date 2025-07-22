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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٥ م

ماليزيا: نتمسك بموقفنا تجاه غزة وإيران ولن نرضخ للضغوط

ماليزيا: نتمسك بموقفنا تجاه غزة وإيران ولن نرضخ للضغوط

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ثبات موقف بلاده من مسألة قطاع غزة وكذلك إيران، رغم كل الضغوط الأمريكية التي تجري ممارستها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية على الواردات الماليزية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء الماليزي إن بلاده ستُبقي على موقفها الثابت تجاه الوضع في قطاع غزة وإيران رغم الضغوط الأمريكية، وهو ما يتماشى مع قلقها البالغ الذي أعربت عنه مرارا إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "برناما" عن رئيس الوزراء قوله: "رغم الضغوط والتهديدات والاعتراضات على موقفنا من فلسطين وغزة أو علاقاتنا الجيدة مع إيران، فإن هذا لن يُغير موقفنا الثابت كدولة مستقلة ذات سيادة، ولا رؤيتنا."

وأكد إبراهيم أن ماليزيا تواصل الدفاع عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما في ذلك جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

وأوضح إبراهيم أن المفاوضات بين كوالالمبور وواشنطن بشأن تخفيض الرسوم الأمريكية على الواردات الماليزية لا تزال جارية، ولم تصل الأطراف بعد إلى المرحلة النهائية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تدعم سياسات مجموعة دول "بريكس "التي يعتبرها "مضادة لأمريكا"، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي استثناءات.

المصدر: وكالة "نوفوستي"

/انتهى/

رمز الخبر 1960827

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