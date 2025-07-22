أردوغان: جرائم إسرائيل في غزة تفوق جرائم النازيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "كل من يلتزم الصمت حيال تطورات غزة هو شريك أساسي لإسرائيل في جرائمها".

وأضاف: "هدفنا هو وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإيصال المساعدات إلى المنطقة".

وقال أردوغان: "أدعو الجميع إلى اتخاذ موقف إنساني تجاه ما يحدث في غزة".

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل الحديث عن أفعال إسرائيل ضد غزة، وهي أفعال تتجاوز جرائم النازية".

وأكد رجب طيب أردوغان: "الإنسانية في غزة تحتضر، وأدعو الجميع إلى التعبير عن آرائهم بشأن هذه الجرائم".

وقال: "يجب أن نقول لجرائم غزة: كفى، وإلا فلن يقتصر هذا العار والخزي على نتنياهو وحده، بل سيطال الجميع".

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