رسالة تهنئة من المديرة العامة لـ"TV BRICS" إلى المدير العام لمجموعة مهر الإعلامية

وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: هنأت "جانا تولستيكيفا"، من قناة بريكس التلفزيونية الدولية، في رسالة موجهة إلى "محمد مهدي رحمتي"، المدير العام لمجموعة مهر الإعلامية، وصحفيي هذه المجموعة بمناسبة يوم المراسل.

وفيما يلي نص رسالة تولستيكيفا:

الدكتور محمد مهدي رحمتي المحترم

المدير العام لمجموعة مهر الإعلامية المحترم

مع خالص التحية والاحترام

بكل احترام، نهنئكم وجميع زملائنا الكرام في مجموعة مهر الإعلامية بمناسبة يوم المراسل.

تلعب وكالة مهر للأنباء، باعتبارها إحدى وسائل الإعلام المؤثرة ومتعددة اللغات في جمهورية إيران الإسلامية، دورًا بارزًا في التغطية الإخبارية المهنية، وتقديم تحليلات معمقة، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب.

إن الخدمات القيّمة التي تقدمها مجموعة مهر الإعلامية في مجال نقل الحقائق وتوضيحها، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى الدولي أيضًا، دليلٌ واضح على التزامها الإعلامي ورؤيتها الثقافية العميقة.

نأمل أن يتوسع التعاون الإعلامي بين مجموعة مهر الإعلامية قناة تلفزيون بريكس الدولية في إنتاج وتبادل المحتوى متعدد اللغات، وأن يُثمر نتائج قيّمة بما يتماشى مع الأهداف الإعلامية المشتركة.

نتمنى لكم ولجميع زملائكم الكرام مزيدًا من النجاح والتألق في مجال الإعلام.

مع خالص التحيات

جانا تولستيكيفا

المديرة العامة

/انتهى/