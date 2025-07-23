رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام يلتقي عائلة الشهيد اللواء رشيد

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار آية الله آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، منزل الشهيد اللواء رشيد، الليلة الماضية، وقدم تعازيه لعائلة الشهيد.

وفي هذا اللقاء، هنأ آية الله آملي لاريجاني عائلة الشهيد رشيد، ووصف شخصيته قائلاً: كان الشهيد رشيد رجلاً شجاعًا ومنصفًا ومؤثرًا في القوات المسلحة وفي المواقع الحساسة للبلاد. هؤلاء هم سند أمن الأمة وعزائها.

وأشار إلى المكانة الرفيعة للشهداء، وأضاف: الشهداء شمسٌ ساطعة لعائلاتهم وللشعب الإيراني. إن "يرزقهم ربهم" مكانةٌ رائعةٌ جدًا يصعب علينا فهمها. رزق الشهداء رزق الله، وهو نورٌ يُهدى إليهم من عنده.

أكد آية الله آملي لاريجاني على ضرورة الاحتماء بمقام الشهداء، قائلاً: يجب علينا طلب الشفاعة من الشهداء يوم القيامة. هؤلاء الرجال العظماء، بمحيطهم الروحي والنوراني، يراقبون أحوالنا ويحظون بمكانة يحسدنا عليها الجميع.

وأشار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى الحزن العميق لفقدان هذه الشخصيات الجليلة، قائلاً: مع أن فراق هؤلاء الأعزاء صعب وموجع علينا، إلا أننا على يقين بأنهم ينعمون برحمة الله، وأن أجرهم العظيم عند الله.

وأشار إلى معرفته بابن هذا الشهيد، الشهيد أمين عباس رشيد، في دروس حوزة قم، قائلاً: كان الشهيد أمين عباس رشيد، ابن هذا الشهيد العظيم، يحضر دروسي لفترة، وكان شديد التحفظ والتواضع. لم أعرفه لفترة طويلة لأنه رفض التعريف بنفسه، وهذا دليل على حسن أخلاق عائلته وتواضعها.

/انتهى/