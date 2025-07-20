تسجيل تقرير إيران الرسمي والموثق حول جرائم الکیان الصهیونی ضد ايران في مجلس الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الرسالة التي وجّهتها البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أشارت البعثة إلى الخسائر البشرية الفادحة والدمار الواسع النطاق الذي سببته هجمات الكيان الصهيوني، وشدّدت على المسؤولية القانونية والدولية لمرتكبي هذا العدوان السافر.

وفقاً للتقرير المرفق بهذه الرسالة، استشهد 1100 مدني بريء، بينهم 132 امرأة و45 طفلاً، وأصيب أكثر من 5750 آخرين، خلال الهجمات الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها النظام الصهيوني. وقعت هذه الجرائم في الوقت الذي استهدف فيه الكيان الإسرائيلي، بدعم عسكري واستخباراتي وسياسي واسع من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، المراكز المدنية والبنية التحتية الحيوية والمستشفيات ووسائل الإعلام والمنشآت النووية السلمية والعائلات الإيرانية عمداً.

في رسالتها، اعتبرت البعثة الايرانية هذه الجرائم انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه العملية الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها برفع الحصانة الهيكلية عن الكيان الصهيوني وداعميه.

يسرد التقرير أسماء وخصائص عدد من الشهداء والنساء والأطفال والعائلات الذين استشهدوا في ظروف مدنية وفي منازلهم أو أماكن عملهم على يد الكيان الإسرائيلي. ويشمل ذلك استشهاد 30 طالبًا، واستشهاد جميع أفراد عائلاتهم، مثل صديقي، وصابر، وذاكريان، وساداتي أرمكي، نيازمند، والهجوم على مستشفى حكيم للأطفال، ورياض الأطفال، والحدائق العامة، وسجن إيفين، وسيارات الإسعاف.

وفي رسالتها، وصفت الوفد الإيراني هذه الجرائم بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه العملية الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها بإنهاء الحصانة الهيكلية للنظام الصهيوني وداعميه.

كما أُرسل التقرير إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، واليونيسف.

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