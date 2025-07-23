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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص

زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب قرب "سومار" في كرمانشاه

زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب قرب "سومار" في كرمانشاه

ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر منطقة قرب مدينة سومار في محافظة كرمانشاه.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زلزالاً وقع في الساعة 8:34 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي بالقرب من مدينة سومار غرب البلاد (محافظة كرمانشاه).

وكانت إحداثيات هذا الزلزال 33.88 درجة شمالاً وخط طول 45.55 درجة شرقاً، وسُجِّل على عمق 23 كيلومتراً.

ووفقاً للتقارير الأولية، فإن أقرب المدن إلى مركز الزلزال هي سومار على بُعد 8 كيلومترات، وجيلان غرب على بُعد 45 كيلومتراً، وزرنة في محافظة إيلام على بُعد 59 كيلومتراً. كما أن أقرب المراكز الإقليمية إلى موقع الزلزال هي إيلام على بُعد 84 كيلومتراً، وكرمانشاه على بُعد 151 كيلومتراً.

حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة جراء هذا الزلزال.

/انتهى/

رمز الخبر 1960854
یاسر المصری

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