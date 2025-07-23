الخارجیة الايرانية: قناة فوكس نيوز نشرت مقابلتها مع وزير الخارجية بشكل انتقائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني على حسابه في تلغرام: أثار النشر الانتقائي والمتقطع لبعض أجزاء المقابلة الحصرية لوزير خارجية ايران، السيد عباس عراقجي، مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، سوء فهم ومفاهيم خاطئة في الأوساط الإعلامية الإيرانية.

وتحديدًا، ردًا على سؤال المذيع حول رغبة الفصائل الفلسطينية في محو إسرائيل من خريطة العالم، قال وزير الخارجية: "الأمر متروك لهم، فهم يقاتلون من أجل أرضهم، لذا يحق لهم تبني أي سياسة. وأعتقد أن لهم كل الحق في النضال من أجل أرضهم. لم تكن سياسة إيران يومًا محو إسرائيل من الخريطة، ولكن يجب أن أقول إن هناك حقيقة لا مفر منها: مع كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، فإن الإسرائيليين يفعلون شيئًا بأنفسهم لا يمكنهم الاستمرار فيه على أرض فلسطين."

إلا أن قناة فوكس نيوز حذفت عبارة "لكن يجب أن أقول إن هناك حقيقة واحدة لا مفر منها: مع كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، فإن الإسرائيليين أنفسهم يفعلون في الواقع شيئًا سيمنعهم من الاستمرار في الوجود على أرض فلسطين". وألمحت إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تؤمن بزوال إسرائيل، بينما اعتبر وزير خارجيتنا ذلك صراحةً حقيقة لا مفر منها.

كما حذفت الشبكة أجزاءً مهمةً ومحوريةً أخرى من تصريحات وزير الخارجية، منها على سبيل المثال: "ألا ترون أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية تُنفذ بأسلحة أمريكية؟"

أو: "سنواصل جهودنا لمتابعة قضية اغتيال القائد الكبير الشهيد اللواء قاسم سليماني، في المحاكم المحلية والدولية".

تم تسجيل النسخة الصوتية والمرئية الكاملة لهذه المقابلة من قبل الفريق الإعلامي بوزارة الخارجية، وهي متاحة الآن.

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