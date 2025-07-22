عراقجي يناقش اوضاع اللاجئين في ايران مع المفوض السامي للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى طهران، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وبحث معه قضايا متعلقة بشؤون اللاجئين.

تبادل غراندي وجهات النظر مع وزير الخارجية الإيراني حول أوضاع اللاجئين، لاسيما اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أشار في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الاثنين إلى زيارة غراندي، قائلاً: "من المقرر أن يقوم المفوض السامي لشؤون اللاجئين بزيارة قريبة إلى إيران. مطلبنا الدائم كان أن يتم تقديم المساعدة لإيران في هذا الشأن، لكن للأسف لم يتحقق ذلك خلال العقود الماضية".

وأضاف بقائي: "نشعر بالارتياح لأن المفوض السامي يتابع الملف عن كثب، وقد أقر بالتحديات التي واجهناها في هذا المجال".

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