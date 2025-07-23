إیران تطالب الصلیب الأحمر باتخاذ إجراء حاسم وفوری فی الأزمة الإنسانیة بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه بعد تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، أرسل الدكتور بيرحسين كوليوند رسالة رسمية إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، محذرًا من الوضع الكارثي لسكان غزة، ومطالبًا برد فعل عاجل وحاسم من المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية هناك.

وجاء في الرسالة، استنادًا إلى تقارير منظمات دولية مثل برنامج الغذاء العالمي (WFP) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، أن نحو ربع سكان غزة يعانون من الجوع، وقد توفي أكثر من ألف امرأة وطفل نتيجة لسوء التغذية. كما وردت تقارير عن إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين على المدنيين الذين يقفون في صفوف للحصول على الطعام.

واعتبرت الرسالة أن إجراءات جيش الكيان الإسرائيلي تمثل جريمة حرب واضحة وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن أفعال هذا الكيان قد تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي واتفاقية 1948.

وفي ختام الرسالة، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفعيل الدبلوماسية الإنسانية باستخدام جميع الإمكانات، والتفاعل مع الجهات الدولية المعنية لضمان توفير طرق مساعدات إنسانية دون عوائق. كما شددت على الدور الحيادي والمستقل لهذا الجهاز في تسهيل الدعم العالمي للحد من الأزمة.