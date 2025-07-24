كمالوندي: الصناعات النووية الايرانية تزدهر مجددا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي اليوم الخميس في تصريح صحفي الى حرب الـ 12 المفروضة وعدوان الكيان الصهيوني وامريكا على المنشآت النووية الايرانية قائلا ان الصناعة النووية في بلادنا متجذرة، لذلك فان الشيء المتجذر لن يزول بالهجوم والضغط، بل أن هذه الصناعة ستعمل على إنعاش نفسها.

وكان مساعد ومتحدث منظمة الطاقة الذرية قد شدد سابقاً، في رده على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "يجب أن يعلموا أن هذه الصناعة متجذّرة في بلادنا، ولا يمكن اقتلاع جذورها".

وأضاف كمالوندي: "بالنظر إلى الإمكانات والقدرات التي نمتلكها، فإن نمو وتطور هذه الصناعة يجب أن يستمر ولن يتوقف".

يُذكر أنه في فجر21 حزيران/يونيو 2025، وفي اليوم العاشر من الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، نفّذ الجيش الأمريكي اعتداءات على الأراضي الإيرانية، حيث قام بقصف منشآت فردو ونطنز وأصفهان النووية.

وفي أعقاب هذه الهجمات، أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن الهدف منها كان تدمير القدرة على تخصيب اليورانيوم ووقف البرنامج النووي السلمي لإيران.