الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى مشهد المقدسة الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير إعلام وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، في بيان، إن "الخطوط الجوية العراقية أعلنت عن استئنافها للرحلات المباشرة إلى مدينة مشهد المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك بواقع 4 رحلات سيتم تسييرها من مطاري بغداد الدولي والنجف الأشرف الدولي كمرحلة أولى على أن تعقبها زيادة العدد وتنظيم جداولها اعتباراً من شهر آب القادم".

وأشار الى "تعزيز الربط الجوي بين العراق وإيران خاصة مع قرب موسم الزيارة الأربعينية، ودعوته المستمرة للالتزام الكامل بتوفير خدمات نقل جوي عالية الجودة تلبي الطلب المتنامي على هذا المسار وغيره من المسارات الجوية التي يخدمها الطائر الأخضر".