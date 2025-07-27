اعدام عنصران من عناصر زمرة منافقي خلق الإرهابية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية؛ أُعدم عنصران من عناصر منظمة منافقي خلق الإرهابية في إيران.

كان الإرهابيون يستهدفون أهدافًا سكنية وخدمية وتعليمية وغيرها من خلال صنع قذائف هاون يدوية.

كان مهدي حسني، الملقب بفردين، نجل حسين، وبهروز إحساني إسلاملو، الملقب ببهزاد، نجل جمشيد علي، من بين العناصر الإرهابية العاملة في منظمة مجاهدي خلق الإرهابية الذين حاولوا صنع قاذفات وقذائف هاون يدوية وألحقوا أضرارًا وإصابات بالمواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والإدارية والمراكز التعليمية والخيرية باستخدام مقذوفات عشوائية.

كان هدفهم أيضًا الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين الأبرياء. وقد حوكموا وأُعدموا صباح اليوم بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأييد الحكم في المحكمة العليا للبلاد.

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