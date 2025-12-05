  1. إيران
  2. المجتمع
٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص

تفكيك خلية مسلحة تابعة لزمرة "خلق" الارهابية في ضواحي طهران

تفكيك خلية مسلحة تابعة لزمرة "خلق" الارهابية في ضواحي طهران

 تمكن جهاز استخبارات الحرس الثوري في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران من تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لزمرة المنافقين "خلق" الارهابية في المدينة.

وافادت وكالة مهر للأنباء العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، انه تم كشف وتفكيك هذه الخلية الارهابية في أعقاب اعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.

وأضاف التقرير: بفضل الرصد الامني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الارهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز.

وبحسب التقرير، حاول هؤلاء العناصر مؤخرًا، من خلال إجراءات مناهضة للامن ، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع لاغتيال مواطنين وزعزعة الأمن، وقد أحبطت هذه المحاولات بفضل إشراف جهاز استخبارات مدينة برديس وتدخله السريع.

تقع مدينة برديس، البالغ عدد سكانها اكثر من 500 ألف نسمة، شرق العاصمة طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1965771

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات