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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٩ م

إيران ستبدأ رحلات العمرة المفردة اواخر ايام اغسطس

إيران ستبدأ رحلات العمرة المفردة اواخر ايام اغسطس

صرّح نائب رئيس شؤون الحج والعمرة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية انه سيبدأ تسجيل المطالبين بالعمرة المفردة اعتبارًا من 2 أغسطس، ومن المقرر أيضًا إرسال المعتمرين اعتبارًا من 23 هذا الشهر.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أكبر رضائي إلى خطط منظمة الحج والزيارة لتنويع باقات السفر: "لقد استعرض زملاؤنا نماذج مختلفة، ونسعى إلى توفير باقات سفر متنوعة على النظام بعد أسابيع قليلة من بدء إرسال المعتمرين، حتى يتمكن المعتمرون في المستقبل القريب من اختيار فنادق بمستويات جودة مختلفة تناسب أذواقهم وميزانياتهم".

وعن الحلول الممكنة لتخفيض تكلفة رحلة العمرة، قال نائب مدير الحج والعمرة في منظمة الحج والزيارة: "إن أحد المجالات التي تشكل حصة كبيرة من نفقات الحجاج هو "الإقامة"، ونحن نخطط لتخفيض تكلفة الرحلة للمتقدمين الذين يسافرون كمجموعة أو عائلة".

وأضاف المسؤول في منظمة الحج: "مع تفعيل الأسطول الجوي للبلاد والتخطيط المسبق، سيبدأ تسجيل المتقدمين اعتبارًا من 2 أغسطس، ومن المقرر أيضًا إرسال المعتمرين اعتبارًا من 23 لهذا الشهر".

/انتهى/

رمز الخبر 1960982
جواد ماستری فراهانی

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