لأول مرة...مطار الطائف بالسعودية يستقبل حجاج العمرة الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين وصلت إلى مطار الطائف ظهر الخميس ، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة.

واوضحت السفارة الإيرانية : "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لحجاج العمرة الإيرانيين".



واعتبرت استخدام مطار الطائف للحجاج الإيرانيين خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.



ونظرًا لقربه من مدينة مكة المكرمة ومسجد ميقات قرن المنازل، يمكن لمطار الطائف أن يلعب دورًا مهمًا في زيادة راحة الحجاج الإيرانيين.



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