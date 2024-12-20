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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٧ ص

لأول مرة...مطار الطائف بالسعودية يستقبل حجاج العمرة الايرانيين

لأول مرة...مطار الطائف بالسعودية يستقبل حجاج العمرة الايرانيين

استقبل مطار الطائف، جنوب شرق مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، المعتمرين الايرانيين للمرة الأولى. وافادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين وصلت إ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين وصلت إلى مطار الطائف ظهر الخميس ، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة.

واوضحت السفارة الإيرانية : "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لحجاج العمرة الإيرانيين".

واعتبرت استخدام مطار الطائف للحجاج الإيرانيين خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

ونظرًا لقربه من مدينة مكة المكرمة ومسجد ميقات قرن المنازل، يمكن لمطار الطائف أن يلعب دورًا مهمًا في زيادة راحة الحجاج الإيرانيين.

/انتهی/

رمز الخبر 1952024

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