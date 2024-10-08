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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ ص

ايران تضاعف رحلات العمرة المفردة اعتباراً من اليوم

ايران تضاعف رحلات العمرة المفردة اعتباراً من اليوم

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسام قربانعلي ان عدد رحلات العمرة المفردة للبلاد سيرتفع من رحلتين إلى 4 رحلات اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الايرانية: "انه وفقا للخطة المبرمجة سيتم مضاعفة عدد رحلات العمرة المفردة للبلاد اعتبارا من اليوم"، مبينا: "منذ الاسبوعين، كان لدينا رحلتان يوميتان لحجاج بيت الله الحرام، والآن وفقا للخطة سيتضاعف عدد الرحلات".

وأضاف: "من بين الرحلات الـ 4 المعتبرة لحجاج العمرة، ستكون رحلتان إلى المدينة المنورة ورحلتان إلى جدة، وفي نفس الوقت سيزداد عدد الحجاج أيضًا".

وأكد قربانعلي: "حتى الآن تم إرسال 15 ألف حاج إلى أرض الوحي من 7 مطارات منها مطار الامام الخميني(رض) وأصفهان ومشهد وشيراز وساري وتبريز وأرومية، وبحسب الخطة فإن هذا العدد سيرتفع بالتأكيد".

/انتهى/

رمز الخبر 1949363

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