ايران تضاعف رحلات العمرة المفردة اعتباراً من اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الايرانية: "انه وفقا للخطة المبرمجة سيتم مضاعفة عدد رحلات العمرة المفردة للبلاد اعتبارا من اليوم"، مبينا: "منذ الاسبوعين، كان لدينا رحلتان يوميتان لحجاج بيت الله الحرام، والآن وفقا للخطة سيتضاعف عدد الرحلات".

وأضاف: "من بين الرحلات الـ 4 المعتبرة لحجاج العمرة، ستكون رحلتان إلى المدينة المنورة ورحلتان إلى جدة، وفي نفس الوقت سيزداد عدد الحجاج أيضًا".

وأكد قربانعلي: "حتى الآن تم إرسال 15 ألف حاج إلى أرض الوحي من 7 مطارات منها مطار الامام الخميني(رض) وأصفهان ومشهد وشيراز وساري وتبريز وأرومية، وبحسب الخطة فإن هذا العدد سيرتفع بالتأكيد".

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