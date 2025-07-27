مقتل ثلاثة جنود صهاينة في خان يونس

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن عدد الجنود الذين قُتلوا في الحادثة الأمنية التي وقعت أمس في مدينة خان يونس قد ارتفع إلى ثلاثة.

وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية أمس أن مقاومين خرجوا من فتحة نفق أثناء مرور قوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس، وقاموا بلصق عبوة ناسفة على ناقلة جند إسرائيلية مدرعة من طراز نمر، وفجّروها.

وفي تقديرات أولية، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وإصابة إسرائيليين اثنين في العملية.

من جهة أخرى، تمكنت كتائب القسام، بمشاركة فيلق القدس، من قصف مركز قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي حول مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس، الواقعة جنوب قطاع غزة، بعدة قذائف هاون.

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