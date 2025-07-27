حماس: استيلاء الاحتلال على سفينة "حنظلة" في المياه الدولية جريمة إرهابية وقرصنة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام، أشارت حركة حماس في بيان لها إلى أن غزة تواجه حرباً شاملة، وسياسة تجويع ممنهجة، وحصاراً خانقاً، مضيفةً: "بمهاجمة سفينة "حنظلة" الإنسانية في المياه الدولية ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، يُظهر جيش الاحتلال الصهيوني مجدداً عدم التزامه بأيٍّ من القواعد الإنسانية والقوانين الدولية".

وأشادت حماس بشجاعة النشطاء الدوليين المتواجدين على متن هذه السفينة، وأضافت أن رسالة تضامنهم وصلت إلى شعب غزة والعالم، وأصبح الرأي العام العالمي أكثر وعياً بجرائم النظام المحتل.

كما أشادت الحركة بجهود الشعب لكسر حصار غزة، معتبرةً هذه التحركات انعكاساً للضمير الحي للإنسانية، يكشف حقيقة الكيان الصهيوني وتواطؤ بعض القوى معه.

حمّلت حركة حماس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة ركاب سفينة حنظلة، ودعت جميع أحرار العالم إلى مواصلة حملة إرسال السفن والقوافل تضامنًا معها.

كما دعت حركة المقاومة الفلسطينية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحصار وسياسة الإبادة الجماعية في غزة، ومحاكمة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح الأحد أن الجيش الإسرائيلي هاجم سفينة حنظلة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على سفينة حنظلة بعد مهاجمتها، وصادرت جميع معداتها وكاميراتها.

وبعد ذلك، انقطع الاتصال المرئي مع السفينة تمامًا، واعتقل جنود الاحتلال طاقمها.

وبحسب التقارير، انطلقت سفينة "حنظلة" من ميناء سيراكوزا جنوب إيطاليا باتجاه قطاع غزة في مبادرة رمزية وإنسانية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأعلنت منظمة "تحالف أسطول الحرية" الحقوقية، المسؤولة عن إرسال مساعدات إنسانية رمزية إلى غزة، أن سفينة "حنظلة" تحمل رسالة تضامن عالمية مع الشعب المحاصر في المنطقة.

وأعلن تحالف أسطول الحرية عبر صفحته على فيسبوك أن الاستهداف الممنهج لن يثنيه عن مواصلة جهوده لمواجهة حصار غزة.

كما أكدوا أن هذه السفينة ليست مجرد نقل مساعدات إنسانية إلى غزة، بل هي احتجاج عالمي على تقاعس المجتمع الدولي وتهاونه في مواجهة الحصار والفقر والتدمير والقتل الممنهج للمدنيين في غزة.

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