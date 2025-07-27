رئيس استخبارات الحرس الثوري: الوضع الأمني في حالة جيدة والقوات المسلحة على اهبة الاستعداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مراسم تأبين العميد غلام حسين غيب برور، صرّح رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، للصحفيين حول أهمية الوحدة الوطنية في ضمان أمن البلاد: "ظنّ العدو أن وحدتنا الوطنية ستكون في مأزق، لكن الشعب، بصموده ووحدته، وقوة محاربيه، أثبتوا قدرتهم على هزيمة العدو، وفي النهاية، كان العدو هو من دعا إلى وقف إطلاق النار".

كما أشار إلى الوضع الأمني في البلاد، وأضاف: "البلاد في وضع أمني ممتاز حاليًا. الشعب في غاية اليقظة والذكاء، والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد".

وتابع العميد خادمي، بشأن التهديدات الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، قائلاً: "إذا أراد الأوروبيون التحرك فلدينا حلول يمكننا استخدامها بشكل جيد، والخاسر الرئيسي في هذا سيكون الأوروبيون أنفسهم".