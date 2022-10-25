إيران احبطت هجومين سيبرانيين ضد منظومة الوقود في العام الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني، العميد جلالي، قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء لشرح برامج هذه المنظمة خلال أسبوع الدفاع المدني الذي يبدا الخميس:" ان شعار أسبوع الدفاع المدني لهذا العام هو "من اجل الشعب، الدفاع المدني المعرفي، حماية البنية التحتية وديمومة الاداء" انطلاقا من أن معظم التهديدات موجهة للبنية التحتية في البلاد".

وأضاف: "لهذا الغرض، حاولنا التأكد من عدم تعطيل استمرار اداء البنية التحتية للبلاد في مواجهة التهديدات مع الخطط التي يتم وضعها، وبالتالي فإن البرامج التي ستقام للأسبوع المذكور ستكون في هذا السياق".

كما أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد عن إقامة معارض للدفاع السيبراني والدفاع البيولوجي ومنتجات الدفاع الكيميائي وقال: "سنعقد معرض الدفاع المدني في مقر معرض طهران الدولي هذا العام".

وأضاف: "بالنظر إلى أن مسألة الدفاع المدني تقوم على تقنيات جديدة وحديثة ، فإننا سنعقد مؤتمرات بأشكال مختلفة يمكن أن تدرس هذه القضايا الجديدة".

وقال العميد جلالي: "خلال أسبوع الدفاع المدني نخطط لإجراء مناورات موضوعها الحفاظ على الرفاهية العامة وراحة المواطنين، وبناءً على ذلك سنجري مناورات للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ، فضلا عن التدريبات السيبرانية".

وتابع رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: "الشعب هو أقوى بنية تحتية للسلطة الوطنية. بمعنى آخر ، بما أن الشعب هو المكون الرئيسي للسلطة الوطنية ، فإن الحفاظ على البنية التحتية لتقديم الخدمات هو أحد واجباتنا الرئيسية، من ناحية أخرى ، يمكن اعتبار الوقوف ضد الاستكبار السبب وراء هجمات ومؤامرات العدو المختلفة ضد إيران. ومن هنا نرى أن الأعداء استهدفوا الوحدة الوطنية. وقد استغل مثيروي الشغب والفوضى التطورات التكنولوجية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي لإحداث التوتر والاضطراب".

وفي إشارة إلى مؤامرات الأعداء ، قال: "نشهد إنشاء جبهة ووقوع حرب مركبة ضد الثورة الإسلامية ، باستخدام التكنولوجيا والصور والأفلام لخلق وإثارة الخلافات بين الجماعات العرقية الإيرانية المختلفة ، لكن الشعب الإيراني بمختلف مكوناته وقف موحدا ضد الاعداء على مدى قرون طويلة. العدو يحاول خلق ثنائية القطبية في البلاد وهو ما لا يقبله أي منا، لأن الشعب الإيراني كان شعبا موحدا على الدوام.

وقال العميد جلالي: "إن منصة شبكات التواصل الاجتماعي تولت إدارة الرأي العام لدينا خلال الاحداث الاخيرة، وفي هذا الصدد ، فإن أولئك الذين نشروا السجادة الحمراء لـ التلغرام والواتساب والانستغرام هم اليوم مسؤولون عن حالات انعدام الأمن الاقتصادية وغيرها في البلاد".

وأضاف رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد: "ان المنصات الأجنبية تعمل ضد أمن بلدنا. لأنه ، من ناحية ، لا تسمح بنشر صور القائد الشهيد قاسم سليماني على سبيل المثال لكنها من ناحية أخرى ، تسمح بالتدريب على كيفية صنع مواد حارقة محلية الصنع والعمل على نشرها واستخدامها".

وأشار إلى أن العدو حاول تحويل إيران إلى سوريا ثانية وليبيا ثانية لكنه فشل في ذلك واضاف: "ربما في الأيام الأولى لوفاة تلك السيدة (مهسا أميني) ، وبسبب تأخر قوى الامن الداخلي والإعلام الوطني في توضيح الحقيقة، تمكن العدو بالدعاية الاعلامية الكاذبة (بروباغاندا) من السيطرة على الرأي العام ، لكن الشعب انفصل تدريجياً عن المشاغبين في ظل التوعيات التي جرت".

وأشار العميد جلالي إلى أن البرنامج الوطني لحماية البنية التحتية للبلاد قد تم إعداده وابلاغه للجهات المعنية بعد ثلاث سنوات من الدراسة ، وقال: لقد شهدنا مؤخرًا هجمات إلكترونية على البنية التحتية للبلاد بحيث تم التصدي لـ 120 هجوما قويا نفذ باسلوب DDOS على البنية التحتية في غضون الـ 20 يوما الاخيرة، وحاول العدو ممارسة دعاية واسعة في هذا المجال لكنها كانت في الغالب أكاذيب. ورغم أن هذا الحجم من التهديد السيبراني لم تواجهه اي دولة لحد الان لكننا تمكنا من التصدي لـ 90٪ منها، بالطبع تعاملنا مع هذه التهديدات والهجمات بأنظمة محلية ، مما يدل على أن هذه الأنظمة ذات نوعية جيدة.

وتابع: "لا يمكن تحديد مصدر التهديدات السيبرانية بدقة ، ولهذا نحتاج إلى أدلة دقيقة. بالطبع ، في البيئة الدولية ، لا تتعاون البلدان ولا تزود بعضها البعض بالمعلومات المطلوبة، من ناحية أخرى، لم يتم تشكيل نظام الدفاع عن الحقوق السيبرانية في العالم حتى الآن ليكون قادرًا على الدفاع بشكل قانوني عن حقوق الشعب الإيراني".

وقال العميد جلالي: "في الدراسات الأولية لانشاء 94 منظومة للدفاع السيبراني ، تم إعطاء الأولوية لـ 24 منظومة، وتم اصدار الايعاز للشركات المعرفية لانتاجها لتوضع من ثم تحت تصرف الاجهزة المعنية، علما بان الاجهزة الحساسة في الدولة مكلفة باستخدام المنظومات محلية الصنع".