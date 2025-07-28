"سلمان الفارسي" سيكون عملاً فريداً من نوعه في العالم، ومن المقرر عرضه في منتصف العام المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، حضر بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، كواليس تصوير المسلسل الدرامي الخاص "سلمان الفارسي" في مدينة السينما والتلفزيون الإيرانية، وشهد تصوير مشاهد من المسلسل وشاهد مقاطع مسجلة منه.

كما زار المباني الجديدة لهذا المسلسل الدرامي، التي لا تزال قيد الإنشاء، واطلع على سير العمل في هندسة مباني الفترة الإيرانية في المسلسل، وذلك من خلال شرح قدمه أحمد موسوي بوجنوردي، المشرف العام على أعمال البناء.

وصرح جبالي في هذا الاجتماع: على الرغم من انشغالنا بقضايا حرب الـ 12 يومًا المفروضة علينا خلال الشهر الماضي، إلا أن تقدم تصوير مسلسل "سلمان الفارسي" يسير على ما يرام وفقًا للخطة.

وأضاف: "نشهد اليوم تصويرًا في حي "جي" القديم، حيث يُصوَّر فترة شباب سلمان". يُعدّ التكوين المعماري لهذا الحي من أبرز نقاط البناء في مسلسل "سلمان"، وسيُصبح بلا شك أحد المواقع التي ستُستغل في أعمال عديدة.

وصرح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ، لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في هذا المسلسل؛ إذ تُنفَّذ ثلاث مراحل من مرحلة ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج في آنٍ واحد. وقد تم تصوير نصف فصل "إيران". وتوشك أعمال ما بعد الإنتاج لفصل "بيزنطة" على الانتهاء، ونحن مستعدون لبدء إنتاج فصل "الحجاز" مطلع العام المقبل. وبما أن هذا الموسم سيُختتم به المسلسل، فهو ذو أهمية بالغة، ويجب البدء بأعمال ما قبل الإنتاج من الآن.

وشرح جبلي توقيت عرض المسلسل قائلاً: "لقد وعدنا الجمهور بعرض المسلسل منتصف العام المقبل. وبالطبع، إنها مهمة صعبة؛ لأنه مع بدء البث، يجب مضاعفة وتيرة إنتاج فصل "الحجاز".

وقال: "بالنظر إلى الجهود المبذولة والحسابات الإنتاجية والفنية الدقيقة لهذا العمل على مدار سبع سنوات، أعتقد أنه سيصبح عملاً فريداً في إيران، بل والعالم أجمع". لقد استُخدمت جميع الإمكانات في مسلسل "سلمان" أمام الكاميرا وخلف كواليس السينما والتلفزيون. إنه مسلسلٌ واسعٌ جدًا، وقد سعى السيد ميرباقري إلى ترك بصمات العديد من الفنانين فيه.

كما يستخدم المسلسل أفضل الإمكانيات المعمارية في البلاد، مما جعله نموذجًا بارزًا.

في زيارةٍ لموقع تصوير ومواقع أخرى لمسلسل "سلمان فارسي" الدرامي، أكد رئيس هيئة الإعلام الوطنية على جهود منتجي هذا العمل في إنشاء هياكل فعّالة ورائعة، وتحدث عن إمكانية استخدام الأجيال القادمة لهذه المباني السينمائية.

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