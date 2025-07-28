منتخب إيران للكرة الطائرة يفوز على مصر في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النسخة التاسعة عشرة من بطولة الشباب للكرة الطائرة تحت 19 عامًا 2025 انطلقت يوم الخميس، بمشاركة 24 فريقًا في طشقند، أوزبكستان.

واجه المنتخب الإيراني مصر في مباراته الرابعة من دور المجموعات اليوم (الاثنين)، وفاز بنتيجة 3-0.

الشوط الأول: 25-16 لإيران

الشوط الثاني: 25-22 لإيران

الشوط الثالث: 25-20 لإيران

يقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثالثة من البطولة إلى جانب منتخبات إسبانيا، وبولندا، وإيطاليا، ومصر، وتونس.

خسر طلاب عادل غلامي أمام إسبانيا في مباراتهم الأولى، ثم فازوا على بولندا وتونس، واليوم حققوا فوزهم الثالث. سيواجهون إيطاليا في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات يوم الثلاثاء.

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