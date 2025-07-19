منتخب ناشئة إيران للكرة الطائرة يحرز وصافة آسيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن منتخب ناشئة ايران للكرة الطائرة، بدأ هذه البطولة بانطلاقة رائعة في المرحلة التمهيدية، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من إندونيسيا، هونغ كونغ، وكازاخستان؛ وفي المرحلة الثانية، تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على كوريا الجنوبية وخسارته أمام باكستان، ليبلغ المباراة النهائية بعد تفوقه على اليابان.