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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥٢ ص

ايران تفوز على الصين في دوري الامم للكرة الطائرة

ايران تفوز على الصين في دوري الامم للكرة الطائرة

حقق المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة انتصاره الخامس في دوري الأمم بفوزه على الصين.

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه واجه المنتخب الوطني الإيراني ، الصين ، في مباراته الثانية ضمن الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2025، على ملعب "إيرغو أرينا" في غدانسك ببولندا، وحقق الفوز بنتيجة 3-0 (28-26، 25-21، و25-17).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ايران الى 16 نقطة، متقدما من المركز 12 إلى المركز 7 في جدول المسابقة، موقتا ، لحين اكتمال مباريات هذه الجولة.

ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الفرنسي يوم غد السبت، في ثالث مبارياته ضمن الأسبوع الثالث من دوري الأمم.

ولغاية الان تحتل البرازيل الصدارة برصيد 23 نقطة ومن ثم ايطاليا 20 نقطة وبولندا 20 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

/انتهى/

رمز الخبر 1960694
جواد ماستری فراهانی

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