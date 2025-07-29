الاكتفاء الذاتي الإيراني في إنتاج المواد الخام للمنتجات الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمود ال بويه: "لقد لعبت هذه الإنجازات دورًا فعالًا في تعزيز سلسلة التوريد المحلية وتعزيز الصحة العامة واستقرار السوق".

وأضاف أن قطاع الصحة الشخصية في البلاد لا يواجه نقصًا فحسب، بل وصل في بعض المنتجات إلى مستوى من الجودة والتنوع ينافس العلامات التجارية العالمية.

وأضاف المدير العام لمستحضرات التجميل والمنتجات الصحية: "إن تنوع العلامات التجارية المحلية في مجال المنتجات الصحية، بما في ذلك الشامبو وسائل التواليت، يعكس نمو الطلب وزيادة الوعي العام، وهو أمر ذو أهمية كبيرة من منظور التنمية الصناعية وتحسين مؤشرات الصحة العامة".

وتابع حديثه مشيرًا إلى دعم إدارة الغذاء والدواء للإنتاج الوطني، قائلاً: "لقد كان للهيئة تفاعل بنّاء مع الصناعة في مجالات مثل تسهيل التراخيص وتسجيل المنتجات. وقد ساهم هذا النهج القائم على الخبرة في الحفاظ على صحة المجتمع وتنمية قدرات الإنتاج المحلي في آنٍ واحد".

وأكد ال بويه: "يجب أن تكون تعزيز التفويض، ووضع سياسات داعمة، وتعزيز الشفافية، على رأس جدول الأعمال بجدية، حتى يصبح قطاع الصحة في البلاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، ويحافظ على استدامة الإنتاج".

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