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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٤٣ م

غنجي: الجمهورية الإسلامية لديها سيناريو لآلية الزناد

غنجي: الجمهورية الإسلامية لديها سيناريو لآلية الزناد

قال المحلل السياسي البارز: "قد يكون لآلية الزناد تأثير نفسي، لكنها لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا. من المؤكد أن لدى الجمهورية الإسلامية سيناريو لآلية الزناد. وكما أشار ماكرون، "قد يكون هذا السيناريو مروعًا".

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال عبد الله غنجي، المحلل السياسي البارز، في مقابلة له: "إذا أُقرت آلية الزناد، فستجعل مستقبل علاقاتنا مع أوروبا أكثر برودة.

وأشار إلى أن آلية الزناد ليس لها تأثير اقتصادي ملموس، وأضاف: "ليس لها تأثير ملموس في هذا الصدد لأنه لم يعد لدينا مجال لعقوبات جديدة".

وأكد الخبير السياسي البارز أن تفعيل آلية الزناد يعود إلى إذلال الأوروبيين، قائلاً: "لقد أُذل الأوروبيون عدة مرات في السنوات الماضية؛ أولها أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، لم يتحلوا بالشجاعة لمواصلة الاتفاق، وأثبتوا أنهم ليسوا قوة متفوقة".

صرح غانجي: "الإهانة الثانية كانت أن ترامب تفاوض مباشرةً مع بوتين وتجاهله في قضية أوكرانيا. أما الإهانة الثالثة فكانت أن ترامب لم يُشركهم في مفاوضات غير مباشرة مع إيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1961071
یاسر المصری

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