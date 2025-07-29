غنجي: الجمهورية الإسلامية لديها سيناريو لآلية الزناد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال عبد الله غنجي، المحلل السياسي البارز، في مقابلة له: "إذا أُقرت آلية الزناد، فستجعل مستقبل علاقاتنا مع أوروبا أكثر برودة.

وأشار إلى أن آلية الزناد ليس لها تأثير اقتصادي ملموس، وأضاف: "ليس لها تأثير ملموس في هذا الصدد لأنه لم يعد لدينا مجال لعقوبات جديدة".

وأكد الخبير السياسي البارز أن تفعيل آلية الزناد يعود إلى إذلال الأوروبيين، قائلاً: "لقد أُذل الأوروبيون عدة مرات في السنوات الماضية؛ أولها أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، لم يتحلوا بالشجاعة لمواصلة الاتفاق، وأثبتوا أنهم ليسوا قوة متفوقة".

صرح غانجي: "الإهانة الثانية كانت أن ترامب تفاوض مباشرةً مع بوتين وتجاهله في قضية أوكرانيا. أما الإهانة الثالثة فكانت أن ترامب لم يُشركهم في مفاوضات غير مباشرة مع إيران".

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