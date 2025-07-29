برلماني ايراني: يجب استخدام "استراتيجية الغموض النووي" في المفاوضات مع الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام محمد ميرزائي في كلمة تذكيرية خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم : إن العمليات متعددة الأوجه للكيان الصهيوني، باستخدام تقنيات التجسس والذكاء الاصطناعي في آن واحد، أثارت موجة من الاستغراب بين الناس. وبالطبع، كانت الإدارة الذكية لسماحة القائد وولاء الشعب للنظام الإسلامي من العوامل الأساسية في فشل تحقيق أهداف العدو الخبيثة.

وصرح قائلاً: إن نتيجة الحرب الأخيرة هي أنه نتيجةً للتصرفات الاستراتيجية والجيوسياسية لإيران، لا يمكن الاعتماد على أي دولة سوى الشعب. لقد أثبت الشعب أنه يقف دائما في القسم الصحيح من التاريخ، كما هو الحال دائمًا.

وقال كان من أهداف الكيان الصهيوني انتزاع زمام المبادرة في المجال الجيوسياسي الإقليمي وخسارة إيران، لكن محللين من الدول العربية وصلوا إلى أن إضعاف إيران يمثل تهديدًا مباشرًا كبيرًا لأمنهم القومي ووجودهم. إن الشكوى من إسرائيل في المحافل الدولية لإدانة هذا الكيان المجرم مطلب جاد.

وأضاف ميرزائي: يجب النظر في استراتيجية الغموض النووي فيما يتعلق بحالة تدمير موقعي فوردو ونطنز واستغلالها للحصول على التنازلات اللازمة في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة وأوروبا ومنع تفعيل آلية الزناد، لأن الغرب متعطش لبيانات معلوماتية حول حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواقع النووية، ويجب علينا ان لا نقدم معلومات مجانا للعدو.

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