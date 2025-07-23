نائب في البرلمان الايراني: يدنا على الزناد للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

وفي مقابلة له مع وكالة مهر للأنباء، انه صرّح منوجهر متكي، ردًا على سوال حول رد فعل مجلس الشورى الإسلامي في حال تفعيل آلية الزناد ضد إيران من قبل الدول الاوروبية الثلاث، قائلاً: إن إقرار آلية الزناد أحادية الجانب لصالح الأطراف الغربية يُعدّ من النقاط المظلمة في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأكد أن المجلس بصدد الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، قائلاً: "قدّمت مجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي خطة لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي إلى النظام التشريعي للمجلس منذ فترة. ومع تحرك الدول الأوروبية الثلاث لطرح هذه القضية في مجلس الأمن الدولي، سيطلب الممثلون الإسراع في تطبيق الخطة المذكورة، وسيوافقون عليها خلال 24 ساعة".

وتابع وزير الخارجية السابق: إن هجوم الكيان الصهيوني وأمريكا المجرمة على المنشآت النووية الإيرانية، والصمت المطبق للجاسوس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم إدانة هذا العمل العدواني، جعل العالم يدرك أن الوكالة لا تدعم سوى المصالح غير المشروعة لمن يمتلكون الأسلحة النووية، وأن تعليق تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة من قبل مجلس الشورى الإسلامي كان قرارًا في الوقت المناسب وردًا ضروريًا على المعتدين.

وأشار ممثل شعب طهران في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن المفاوضات غير المثمرة التي استمرت 22 عامًا بين 3 و5 دول مع الجمهورية الإسلامية تُظهر وجود إرادة خفية نشطة لمنع حق بلادنا القانوني في التمتع بدورة الوقود النووي.

وأكد متكي: في مثل هذه الظروف، ليست هناك حاجة لإيران لمواصلة عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي. لسنا ملزمين بالمشاركة في معاهدة لا تستطيع الدفاع عن الحقوق القانونية لبلادنا.

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