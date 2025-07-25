وزيرا خارجية إيران والسعودية يجريان محادثة هاتفية حول ضرورة مساعدة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها في اتصال هاتفي.

وفي إشارة إلى الوضع الكارثي في غزة نتيجة تصعيد جرائم الكيان الصهيوني، وخاصة حصار الغذاء والدواء لهذا القطاع وحرمان شعب غزة المظلوم من الغذاء والماء، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة استخدام جميع الإمكانات، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي والآليات الدولية الأخرى، لكسر حصار غزة وتوفير الضروريات الأساسية لشعب غزة ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

كما أدان وزير خارجية بلادنا خطوةَ الكنيست الصهيوني (البرلمان) لفرض احتلال الكيان على الضفة الغربية، واصفًا إياها بدليلٍ آخر على الطبيعة التوسعية لهذا الكيان وخرقه للقانون، وقال: "إن هذا الإجراء، إلى جانب الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، يكشف عن النوايا الخبيثة للصهاينة في سعيهم إلى القضاء التام على فلسطين أرضًا وشعبًا وهويةً مستقلة، وإن الموقف الحازم لمنظمة التعاون الإسلامي ومعظم دول العالم في إدانة هذه الخطوة بالغ الأهمية والدلالة".

كما أطلع عراقجي نظيره السعودي على آخر المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث.

خلال هذه المحادثة، بحث الجانبان وتشاورا حول كيفية استخدام الطاقات الإقليمية والدولية لهذا الغرض، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي والآليات الإسلامية العربية المشتركة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفورية لمساعدة أهالي غزة ووقف الجرائم ضد الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية السعودي استعداد بلاده للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

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