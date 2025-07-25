برلماني ايراني: على المعتدين على إيران دفع تعويضات ومحاسبتهم أمام القضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام وحيد أحمدي، في إشارة إلى الخروقات المتكررة لالتزامات الغرب خلال المفاوضات مع إيران: لقد اتبعنا مسار المفاوضات مرارًا وتكرارًا وأوفينا بالتزاماتنا، لكن في المقابل، نكث الجانب الغربي بوعوده وتجاهل التزاماته مرارًا وتكرارًا.

وأضاف: إذا أُريد استئناف المفاوضات، فلا بد من وجود شروط محددة، أولها إدانة المعتدين. أثناء مفاوضاتنا، حاجم الكيان الصهيوني بلادنا، لذا، يجب على الأطراف المتفاوضة والدول التي تتوسط لاستئناف المفاوضات، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بوقوع عدوان على إيران وإدانته.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن النقطة الثانية تتعلق بدفع التعويضات من قبل المعتدين، قائلاً: يجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال والداعمين لجرائم الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية ودفع التعويضات. من ناحية أخرى، يجب عليهم التعهد بعدم تكرار هذه الأحداث (الهجوم العسكري على إيران أثناء المفاوضات).

وأكد أن المفاوضات وحدها ليست ذات أهمية بالنسبة لنا، قائلاً: لا نريد مفاوضات لمجرد المفاوضات، بل يجب إدانة المعتدي وقبول التزامات محددة لتمهيد الطريق لمفاوضات عقلانية.

وتابع عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي حديثه مؤكدًا على ضرورة المتابعة القانونية للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة، قائلاً: يجب على الحكومة الإسراع في إنشاء هيئة قانونية متماسكة لمتابعة هذه القضية في المحافل الدولية؛ وبالطبع، قد لا نحقق نتائج ملموسة كثيرة بسبب نفوذ بعض الدول الداعمة للكيان الصهيوني في المحافل الدولية، ولكن من المهم أن نؤدي واجبنا على أكمل وجه في هذا الصدد.

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