إيجئي یوعز بمتابعة جادة في قضية العناصر المتعاونين مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى تصريحات قائد الثورة أمس الأحد، قال رئيس السلطة القضائية: في تصريحاته الحكيمة التي أدلى بها أمس، أكد قائد الثورة مجددًا على أهمية الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيين وتعزيزهما، ودعا جميع الجهات والحركات والفئات الشعبية إلى الاهتمام بهذه القضية المهمة. نأمل أن يتقبل الجميع هذه التصريحات الحكيمة والمستنيرة لسماحته بصدر رحب، وأن يعملوا بها. وكما قال القائد، يجب على جميع القوى التعاون بأقصى قدر ممكن".

وصرح رئيس القضاء: إن السلطة القضائية ستكون في الميدان كعادتها، وفقًا لأوامر قائد الثورةالاسلامية ووفقًا لواجباتها ومسؤولياتها الجوهرية، وستبذل قصارى جهدها وتكفح لمساعدة الحكومة في حل قضايا الشعب ومشاكله، بالإضافة إلى تعزيز الأمن".

وأضاف رئيس القضاء: "نؤكد بشدة على أن يكون المدعون العامون والسلطات القضائية المختصة الأخرى سريعين ودقيقين للغاية في التعامل مع قضايا العناصر التي تقوض أمن الشعب وتتعاون مع النظام الصهيوني والمضي قدمًا فيها".

وقال رئيس القضاء: يجب ألا تتجاهل السلطات القضائية المختصة المكافحة الشاملة والحكيمة لجميع مظاهر الفساد بأي شكل من الأشكال؛ إذا كان هناك أي تأخير أو توقف في هذه القضية الخطيرة، فسيصاب الشعب بخيبة أمل.

وأضاف ايجئي: لدينا واجب ومسؤولية بالغة الأهمية والخطورة، وهي مواجهة مؤامرات الأعداء وتحييد مؤامراتهم؛ ومع ذلك، يجب ألا يتسبب هذا الواجب والمسؤولية المهمان للغاية في إهمالنا لواجباتنا المهمة الأخرى؛ لا ينبغي بأي حال من الأحوال إهمال مسألة ضمان أمن الاستثمار، والمساعدة في تعزيز الإنتاج، وإزالة عوائق الإنتاج، ودعم الناشطين في المجالين الإنتاجي والاقتصادي؛ بل يجب تسخير طاقات الشعب قدر الإمكان في هذا الاتجاه.

وأكد رئيس القضاء: "إن السياسة الحاسمة للنظام الإسلامي والدولة هي الدفاع عن الشعوب المضطهدة في العالم، وخاصة شعب غزة المضطهد، وكذلك دعم حركة المقاومة؛ وفي هذا الصدد، يتمتع القضاء بقدرات مرغوبة يجب استغلالها، وعلينا الاستفادة القصوى منها؛ ويتجلى ذلك بشكل خاص في "مقر حقوق الإنسان والنيابة الدولية للقضاء"، و"مكتب المدعي العام"، و"مركز نقابة المحامين". يجب تنظيم إجراءات قانونية شاملة ومتماسكة على المستويين العالمي والمحلي ضد المجرمين الصهاينة".

