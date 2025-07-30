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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:٤٨ م

3200 موكب إيراني لخدمة زوار الأربعين

3200 موكب إيراني لخدمة زوار الأربعين

أعلن رئيس مقر الأربعين المركزي: 3200 موكب رسمي تحمل بطاقات هوية إيرانية ستخدم زوار سيدنا أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مقر الأربعين المركزي قال: 3200 موكب رسمي يحمل بطاقات هوية إيرانية ستخدم زوار سيدنا أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).

واضاف: مع ارتفاع درجات الحرارة، بذلت لجنة الماء والكهرباء في مقر الأربعين المركزي جهودًا كبيرة، ووفرت احتياطيات جيدة من الماء والثلج على الحدود. كما وعدت وزارة الطاقة بتوفير كهرباء مستقرة في المعابر الحدودية الستة، حتى لا يكون هناك، لا سمح الله، أي تأخير في شؤون الزوار.

وتابع: طلبنا إرسال المزيد من الطائرات لنقل الزوار، ونأمل أن يُوافق على هذا الطلب.

رمز الخبر 1961132

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