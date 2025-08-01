زيادة بنسبة 50% في حركة الزوار عبر منفذ مهران

أفادت وكالة مهر للأنباؤ ، صرّح أحمد كرامي للصحفيين بعد ظهر يوم الجمعة: "عبر 57 ألف شخص الحدود أمس، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بـ 38 ألفًا في اليوم السابق". ومن منتصف الليل حتى العاشرة صباحًا اليوم، عبر 37 ألف شخص، بمعدل حوالي 3700 شخص في الساعة.

وأكد محافظ إيلام على تزايد أعداد الزوار ، قائلاً: "نظرًا لهذه الأعداد الكبيرة، فإن خدمات الإيواء ومواقف السيارات والنقل والتغذية والإشراف الميداني تعمل بكامل طاقتها، مؤقتًا ويوميًا".

ونصح كرامي الزوار بتحديد مواعيد تواجدهم على الحدود خلال ساعات النهار الأكثر برودة، وخاصةً بين الساعة الخامسة مساءً والسادسة مساءً. من الساعة 11 صباحًا حتى 9 صباحًا، لضمان رحلة أكثر راحة.

وأكد أن المحطات وأسطول الحافلات تعمل بأعداد كافية، ولا داعي للقلق.

كما أفاد باستمرار نشاط مواكب الاستقبال، وتوفير وجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة والماء البارد وأماكن الصلاة والراحة، وأضاف: "إلى جانب الجهات الرسمية، ينخرط أهالي إيلام ونقاباتها في تقديم الخدمات بشكل تلقائي".

وفي إشارة إلى تجربته الإدارية في مخيم الأربعين، قال محافظ إيلام: "تم تحديد ومعالجة أوجه القصور في السنوات السابقة في مجال توفير المياه المستدامة، والمظلات، وتوزيع المواكب، وتنظيم البائعين، ومعرض الحرف اليدوية".

كما تُظهر الإحصائيات أن أكثر من 60% من الزوار المغادرين ونحو 70% من القادمين إلى البلاد يمرون عبر منفذ مهران الحدودي، وهو ما يرتبط بموقعه الجغرافي وقربه من طريق النجف-كربلاء.

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