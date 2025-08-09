السفارة الإيرانية في لندن تعلن تفاصيل تقديم الخدمات القنصلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ينص إعلان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن على ما يلي: تُقدم جميع الأمور المتعلقة بالمعلومات في مختلف المجالات، وخاصةً تقديم المعلومات والخدمات القنصلية، حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن على الرابط https://london.mfa.gov.ir، وتُقدم الخدمات القنصلية من خلال منصة نظام "ميخك" التابع لوزارة الخارجية على الرابط https://mikhak.mfa.ir.

ويستمر الإعلان: إن أنشطة وتصرفات المواقع أو الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى، بما في ذلك الموقعان https://iranconsulate-london.org و https://iranianvisa.com، غير المرتبطة بهذه السفارة، باطلة، والسفارة غير مسؤولة عن أي أنشطة منسوبة إلى هذه المواقع أو الأفراد.

كما يطلب هذا الإعلان من الإيرانيين الاطلاع على آخر الأخبار أو تسجيل مختلف الطلبات القنصلية، شخصيًا ودون أي وسطاء، عبر البوابات الإلكترونية الرسمية لوزارة الخارجية وسفارة جمهورية إيران الإسلامية في لندن، على النحو التالي:

الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة: https://london.mfa.gov.ir

موقع نظام ميخاك: https://mikhak.mfa.ir

قناة السفارة على تيليجرام: https://t.me/IransonsulateinUK

/انتهى/