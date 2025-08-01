ايران تنفي بشدة الاتهامات الامريكية والغربية ضدها ووصفتها مضحكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم الخارجية اعلن في تصريح صدر عنه اليوم الجمعة، ان "امريكا وفرنسا وسائر الدول الموقعة على البيان الاخير ضد ايران، باعتبارها (الانظمة) الداعمة والحاضنة للعناصر والجماعات الارهابية والمروجة للعنف، يجب ان تتحمل المسؤولية حيال هذه الاجراءات المناقضة للقانون الدولي".

وتطرق بقائي الى العدوان العسكري الامريكي والصهيوني الاخير على ايران، وايضا استمرار جرائم الابادة الجماعية في غزة؛ مؤكدا انه "يتم بدعم فاعل او صمت يدل على الرضا من قبل الدول الموقعة هذا البيان المناوئ للجمهورية الاسلامية"، واصفا توجيه الاتهامات الى ايران بانه "اسقاط واضح وهروب نحو الامام، والذي يتم في سياق حملة الرهاب من ايران البغضية، بهدف الضغط على الشعب الايراني العظيم".

واكمل المتحدث باسم الخارجية، قائلا : ان هكذا سلوكا يتعارض مع القانون الدولي والميثاق الاممي؛ وبما يحمّل الدول الموقعة على هذا البيان المسؤولية حيال اجرائها اللامسؤول والبذيئ.

في بيان مشترك، أدانت كندا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما أسموه "التهديدات المتزايدة من أجهزة الاستخبارات الإيرانية" وذلك ضمن أعمالها العدائية المستمرة ضد طهران.

وفي هذا البيان، ودون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء، زعمت الدول المذكورة أنها متحدة في معارضة محاولات لـ"قتل وخطف" المواطنين في أمريكا الشمالية وكندا!

وقّعت على البيان حكومات كندا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ولم يذكر البيان أي حادثة محددة، وادّعى أن الهجمات المذكورة تُمثّل انتهاكًا لسيادة الدول، ودعا السلطات الإيرانية إلى وقف الأنشطة التي تُعتبر غير قانونية على وجه السرعة حسب زعمه!

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