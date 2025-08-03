بقائي: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عملية لإغاثة غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على حسابه على موقع إكس نت، في إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني المستمرة في غزة: "بينما يُذبح الفلسطينيون بأحدث الأسلحة الأمريكية والألمانية الفتاكة، يُحرمون من الطعام بوحشية ويموتون جوعا؛ تحولت طوابير توزيع الغذاء إلى مصائد موت؛ يموت المرضى دون الحصول على الغذاء والدواء... وكل هذا يأتي بعد عامين من حملات إرهابية، شملت قصفًا ودمارًا شاملًا، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 ألف شخص بريء، وجعلت 90% من قطاع غزة غير صالح للسكن.

يجب على المجتمع الدولي التوقف عن إصدار التصريحات الجوفاء، واتخاذ إجراءات عملية لإغاثة سكان غزة ووقف هذه الإبادة الجماعية. إن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى هذا الكيان المجرم، ومحاكمة ومعاقبة المجرمين، ضرورة جدا".

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