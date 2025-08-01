بالفيديو.. جندي إسرائيلي أُسر في غزة: رأيت أطفالًا يموتون جوعًا

قال جندي إسرائيلي أُسر في غزة رأيت أطفالًا يموتون جوعًا ولم أرَ مثل هذه المشاهد لأطفال إسرائيليين من قبل. أدخلوا الطعام إلى غزة قبل أن أموت جوعًا