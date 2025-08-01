https://ar.mehrnews.com/news/1961165/ ٠١/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٢٨ ص رمز الخبر 1961165 إيران السياسة إيران السياسة ٠١/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٢٨ ص بالفيديو.. جندي إسرائيلي أُسر في غزة: رأيت أطفالًا يموتون جوعًا قال جندي إسرائيلي أُسر في غزة رأيت أطفالًا يموتون جوعًا ولم أرَ مثل هذه المشاهد لأطفال إسرائيليين من قبل. أدخلوا الطعام إلى غزة قبل أن أموت جوعًا رمز الخبر 1961165 کپی شد محتوى ذات صلة حماس تعلن استعدادها للعودة إلى المفاوضات مجددا في هذه الحالة المجتمع الدولي ليس عاجزًا بل متواطئ مع الاحتلال في حربه على غزة المجاعة المستهدفة في غزة والرواية الكاذبة للكيان الصهيوني + فيديو سمات التجويع اسير اسرائيلي جندي غزة
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